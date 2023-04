Srinagar Grand Mosque: श्रीनगर ग्रैंड मस्जिद में नहीं मिली जुमे की नमाज की अनुमति, विपक्षी दलों ने कसा तंज, पूछा- नया कश्मीर में अब सब ठीक है

Srinagar Grand Mosque: जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मस्जिद बंद करना धार्मिक स्वतंत्रता का “खुलकर उल्लंघन” था।

Srinagar Grand Mosque: श्रीनगर ग्रैंड मस्जिद में नहीं मिली जुमे की नमाज की अनुमति। (प्रतीकात्मक फोटो)

Srinagar Grand Mosque: सरकार ने श्रीनगर ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज की अनुमति नहीं दी। जिसको लेकर अन्य विपक्षी दलों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। सर्वदलीय हुर्रियत कांफ्रेंस ने कहा है कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज की अनुमति नहीं देना और साथ ही इसके अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को लगातार कैद में रखना सरकार के इस दावे की अवहेलना करता है कि “नया कश्मीर में अब सब ठीक है”।

प्रमुख पार्टियों ने रमजान के आखिरी शुक्रवार जुमात-उल-विदा के दिन ग्रैंड मस्जिद को बंद करने की कड़ी आलोचना की। एक बयान में APHC ने कहा, “रमजान के पाक महीने में भी मीरवाइज को अपने धार्मिक दायित्वों से रोकना बहुत खेदजनक है”। एपीएचसी ने कहा, “अधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक और केंद्रीय जामिया मस्जिद श्रीनगर को बार-बार बंद करना भी इस दावे को झुठलाता है… कि नया कश्मीर में ‘अब सब ठीक है’।” अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावों के साथ हमारे साथ लगातार व्यवहार किया जाता है और फिर भी प्रशासन अपने दावों को धोखा देता है, जब वह हमारी सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक को बंद करता है। जिससे लोगों को रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा करने का भी मौका नहीं मिलता।’ जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मस्जिद बंद करना धार्मिक स्वतंत्रता का “खुलकर उल्लंघन” था। https://www.jansatta.com/blank.html

