UP Vidhan Sabha Chunav 2027: रामपुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे।” इसके जरिये उन्होंने जेल में बंद इस नेता के समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे आज भी उन्हें पार्टी का एक अहम और स्थायी चेहरा मानते हैं।

सपा प्रमुख इससे पहले पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में आजम से मिलने रामपुर आए थे, जब आजम बेल पर जेल से बाहर आए थे। उनकी आखिरी मुलाकात 7 नवंबर, 2025 को हुई थी, जब आजम लखनऊ में अखिलेश से उनके घर पर मिले थे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस चार महीने बचे हैं, ऐसे में गुरुवार को होने वाली उनकी मुलाकात और भी अहम हो जाती है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में राज्य की राजनीति में आजम का प्रभाव काफी कम हो गया है, इस दौरान उन पर कई मामले दर्ज हुए, उन्हें कई बार दोषी ठहराया गया और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आजम या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फरवरी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं।

अखिलेश के आजम खान से मिलने के दो कारण

रामपुर के सपा नेताओं ने अखिलेश के अचानक आजम के गढ़ में जाकर उनसे मिलने के पीछे दो कारण बताए हैं। इनमें से एक कारण एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ा है, जबकि दूसरा कारण रामपुर में आजम के नेतृत्व वाले सपा गुट से संबंधित है। यह गुट 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम के समर्थन के बिना भी पार्टी उम्मीदवार मोहिबुल्लाह की जीत के बाद अब तक कायम है।

18 अक्टूबर को रामपुर में एआईएमआईएम की रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सपा प्रमुख पर आरोप लगाया कि वे यादवों का ख्याल रखते हैं, जबकि मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। उन्होंने आजम के हालात पर भी चिंता जताई।

ओवैसी ने अखिलेश पर बोला हमला

ओवैसी ने दावा किया कि अगर सैफई के किसी यादव को छह महीने के लिए जेल भेजा जाता है, तो ‘भैया’ (अखिलेश) लखनऊ में सड़क जाम कर देंगे, क्योंकि “मेरा यादव, यादव है।” उन्होंने कहा, “और अगर अब्दुल जेल में है, तो ‘भैया’ उससे कहेंगे कि वह चिंता न करे और जेल से छूटने के बाद उन्हें ही वोट दे।”

एक सपा नेता ने कहा, “ओवैसी फैक्टर को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में एकजुट होंगे। लेकिन अगर ओवैसी ने आजम के प्रति सहानुभूति का फायदा उठाया और मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई, तो इससे रामपुर और पश्चिमी यूपी के आसपास के जिलों में भाजपा को फायदा होगा।”

सपा के एक अन्य नेता ने कहा, “आजम खान अभी भी यूपी में सबसे लोकप्रिय मुस्लिम नेता हैं और वे हमारी पार्टी में अल्पसंख्यकों का चेहरा हैं। आजम की बदौलत ही रामपुर सपा का गढ़ बना हुआ है। अगर उनके समर्थक विधानसभा चुनाव में सपा के खिलाफ बागी होकर मैदान में उतरते हैं, तो इससे सपा-कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।”

रामपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव है- सपा प्रवक्ता

हालांकि, सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश ने रामपुर जेल में आजम से मुलाकात की, क्योंकि उनका उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कहा, “आजम खान जी हम सभी के लिए एक सम्मानित व्यक्ति हैं। रामपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव है।”

सपा के रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा, “आजम और अब्दुल्ला दोनों रामपुर जेल में हैं और दोषी ठहराए जाने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। लेकिन दोनों ने संबंधित अदालत में अपील दायर कर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वे 2027 में चुनाव लड़ सकें।” आजम की पत्नी तजीन फातिमा ने कुछ हफ्ते पहले लखनऊ में अखिलेश से मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा, “हम संगठनात्मक रूप से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। सपा ने अभी तक रामपुर और स्वार सीटों के लिए किसी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला आजम खान साहब करेंगे। रामपुर तो आजम खान साहब का शहर है।”

रामपुर में हुआ था उपचुनाव

2022 के विधानसभा चुनावों में, आजम 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पास की ही स्वार सीट से फिर से चुने गए। रामपुर में उपचुनाव तब कराना पड़ा, जब 2019 के हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आजम को विधायक के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

दिसंबर 2022 के उपचुनाव में, समाजवादी पार्टी ने आजम के करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना से था, जो उसी साल हुए चुनावों में आज़म से हार गए थे। आजम परिवार के खिलाफ कई मामलों में शिकायतकर्ता रहे सक्सेना ने यह उपचुनाव जीत लिया।

आजम परिवार के लिए एक और झटके के रूप में, मई 2023 के उपचुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ‘अपना दल (सोनेलाल)’ के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने स्वार सीट पर जीत हासिल की। ​​उन्होंने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान को हराया। अब्दुल्ला के विधायक पद से अयोग्य घोषित होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इन झटकों ने रामपुर जिले में आजम परिवार के प्रभाव को और कम कर दिया है, स्वार सीट जीतने के बाद, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जिले की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर कब्जा कर लिया है।

हालांकि, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता का कहना है कि 2027 के चुनावों में आजम परिवार का कोई खास असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, “फिलहाल, आजम और अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते। तजीन फातिमा अकेले राजनीतिक गतिविधियों को नहीं संभाल सकतीं और आजम नहीं चाहते कि उनका छोटा बेटा राजनीति में आए।”

सपा के मोहिबुल्ला ने रामपुर लोकसभा सीट जीती- नेता

नेता ने आगे कहा, “आजम और उनके समर्थकों के विरोध के बावजूद, सपा के मोहिबुल्ला ने रामपुर लोकसभा सीट जीती। अगर मुसलमान सपा के साथ हैं, तो हमारे लिए इतना ही काफी है।”

आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 1992 में सपा के गठन से पहले ही आजम रामपुर से चार बार विधायक चुने जा चुके थे। उन्होंने जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल और जनता पार्टी (सेक्युलर) जैसी अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

हालांकि, सपा के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह के सत्ता में आने के बाद आजम की लोकप्रियता बढ़ी। मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने अपनी तीनों सरकारों में आजम को कई विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनाया। 2012 के चुनावों में सपा की जीत के बाद, जब मुलायम के बेटे अखिलेश ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब भी आजम का अहम स्थान बरकरार रहा। उन्हें आठ विभाग सौंपे गए थे और उन्हें सपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक माना जाता था।

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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर की जेल में बंद आजम खान से गुरुवार को मिलने पहुंचे, इसके बाद वे उनकी पत्नी और बेटे से भी मिले। आजम खान से मिलने के बाद सपा प्रमुख ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ निशाना साधा है। साथ ही उनके हेल्थ से जुड़े अपडेट भी दिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…