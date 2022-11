Rampur bypoll 2022: 1977 के बाद से पहला ऐसा मौका जब आजम खान परिवार नहीं लड़ रहा रामपुर सीट पर चुनाव

Bypoll Elections: 1980 और 1993 के बीच आजम खान ने लगातार पांच विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 1996 का चुनाव कांग्रेस के अफरोज अली खान से हार गए थे।

सपा नेता आजम खान (फोटो- ANI)

