राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाने वाली रामलीलाओं में इस बार ‘भजन क्लबिंग’ को लेकर खासा आकर्षण देखने को मिल रहा है। ‘जेन-जी’ को आकर्षित करने के लिए हर रामलीला के आयोजक ने ‘भजन क्लबिंग’ के आयोजन की तैयारी की है। कुछ रामलीला समितियों द्वारा ‘भजन क्लबिंग’ को लेकर कलाकारों के नामों पर सहमति बन गई है और निमंत्रण पत्र भी भेजना शुरू कर दिया गया है, जबकि कुछ समितियां अभी भी कलाकारों के नामों व मंचन तिथियों पर मंथन करने में लगी हुई हैं।

दरअसल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘जेन-जी भजन क्लबिंग’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद दिल्ली का लालकिला हो या फिर यमुना पार, दक्षिणी दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीलाएं, हर ओर ‘भजन क्लबिंग’ के आयोजन पर आयोजक जोर दे रहे हैं ताकि ‘जेन-जी’ को लुभाया जा सके।

धार्मिक लीला कमेटी ने किया है ‘भजन जैमिंग’ का आयोजन

लालकिला मैदान के 15 अगस्त पार्क में आयोजित होने वाली नव श्री धार्मिक लीला कमेटी 11 अक्टूबर को ‘भजन जैमिंग’ का आयोजन करवा रही है। जहां कलाकार अनिकेत प्रसन्ना व युक्ति शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बारे में कमेटी के महामंत्री जगमोहन गोटेवाला ने कहा कि ‘जेन जी’ को भगवान श्रीराम के जीवन व उनके चरित्र की जानकारी देने के लिए भजन क्लबिंग का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भजन क्लबिंग में आने का न्यौता दिया जाएगा। हमारी ओर से प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है कि वह रामलीला का अवलोकन करने आएं। यदि भजन क्लबिंग के दिन वो आते हैं तो युवाओं का उत्साह बढ़ेगा।

लालकिला मैदान में आयोजित होने वाली लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि हमने भजन क्लबिंग की तिथि अभी तय नहीं की है, लेकिन नवरात्रि के दस दिनों में से एक दिन भजन क्लबिंग के लिए रखा जाएगा। दरअसल कलाकारों को लेकर आखिरी सहमति बाकी है। प्रधानमंत्री सहित अन्य अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा रामलीला में आने वाले जेन-जी को इस साल कमेटी द्वारा 5100 तुलसी के पौधे दिए जाएंगे। साथ ही प्रभू राम की एक विशाल रंगोली बनाई जाएगी, जिस पर सवा लाख दीपक जेन-जी से जलवा कर उसे सजाया जाएगा।

जेन-जी पर फोकस

सुरजमल विहार में आयोजित होने वाली श्री बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा 21 अक्तूबर को यानि दशहरे के अगले दिन जब प्रभू राम अयोध्या वापस लौटने का मंचन किया जाता है, उस दिन भजन क्लबिंग का आयोजन किया जा रहा है। जबकि जेन-जी को आकर्षित करने के लिए 10 अक्तूबर को डांडिया का भी आयोजन किया जा रहा है। ताकि युवा रामलीला मंचन की ओर आकर्षित हों, साथ ही युवाओं को डांडिया भी मुहैया करवाया जाएगा। कमेटी के प्रचार मंत्री गव्यांश बंसल ने बताया कि गायिका अंजली द्विवेदी भजन क्लबिंग के दौरान अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। हमारी ओर से प्रधानमंत्री को 20 सितंबर को ही पत्र भेजकर निमंत्रित किया गया है और वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में हमारी रामलीला में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाते हुए ड्रोन से मंचित किए गए दृश्य का जिक्र भी किया था।

वहीं दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में आयोजित की जाने वाली श्री धार्मिक रामलीला के संरक्षक राकेश गुलिया ने कहा कि 10 अक्तूबर को रामलीला मंचन के पहले दिन यमुना कथा व भजन क्लबिंग का आयोजन किया जा रहा है। हमने प्रधानमंत्री को तो नहीं लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निमंत्रण भेजा है। हम जहां रामलीला का आयोजन करते हैं, उसके नजदीक दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन-चार कालेज है, जिससे हर साल बड़ी संख्या में युवा मंचन देखने आते हैं। इसके साथ ही इस साल ‘विकसित भारत’ रामलीला का विषय रखा है, जिस पर मंच तैयार किया जा रहा है।

अशोक नगर में आयोजित की जाने वाली आदर्श रामलीला कमेटी के प्रचार अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के भजन क्लबिंग के बाद कमेटी ने 11 अक्तूबर को इसका आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हर साल की तरह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सांसदों व कैबिनेट मंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, हालांकि अभी स्वीकृति आना बाकी है।

राजधानी के लिए नया नहीं है आयोजन

मालूम हो कि दिल्ली के लिए ‘भजन क्लबिंग’ का आयोजन को नई बात नहीं है। साल 2026 में ही फरवरी में दिल्ली सरकार ने ‘वसंतोत्सव 2026’ के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कई महाविद्यालयों में ‘भजन क्लबिंग’ का आयोजन करवाया था। इसमें रामजस कालेज , डीडीयू कालेज, एआरएसडी कालेज, शहीद सुखदेव कालेज, श्याल लाल कालेज, पीजीडीएवी कालेज, शिवाजी कालेज व विश्वविद्यालय स्टेडियम परिसर में आयोजन किया गया था। इस भजन क्लबिंग के लिए दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से 1.83 करोड़ रुपए का वित्त भी दिया गया था। जानकारी के अनुसार, डीयू महाविद्यालयों द्वारा सिर्फ अपना मैदान ही मुहैया करवाया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मार्च 2026 में ‘आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन’ द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ‘भजन क्लबिंग’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

लालकिला मैदान के 15 अगस्त पार्क में आयोजित होने वाली नव श्री धार्मिक लीला कमेटी 11 अक्तूबर को ‘भजन जैमिंग’ का आयोजन करवा रही है। जहां कलाकार अनिकेत प्रसन्ना व युक्ति शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। लालकिला मैदान में आयोजित होने वाली लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि हमने भजन क्लबिंग की तिथि अभी तय नहीं की है, लेकिन नवरात्रि के दस दिनों में से एक दिन भजन क्लबिंग के लिए रखा जाएगा। दरअसल कलाकारों को लेकर आखिरी सहमति बाकी है।