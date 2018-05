विपक्षी एकता पर रमन सिंह का बयान- दस सिर वाले दशानन पर एक राम ही काफी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि दशानन के भले ही 10 सिर हो जाएं लेकिन उनके लिए एक राम ही काफी रहता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहां पिछले तीन बार से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ही सत्ता पर काबिज है। एक कार्यक्रम में जब सीएम रमन सिंह से सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी किसी से गठबंधन करेगी तो उन्होंने कहा, ‘दशानन के भले ही दस सिर हो जाएं लेकिन उनके लिए एक राम ही काफी रहता है।’ अपने इस बयान से सीएम रमन सिंह ने इशारा किया है कि बीजेपी इस बार भी चुनाव में अकेले ही उतरेगी।

Dashanan ke bhale dus sir ho jayein, unke liye Ek Ram kaafi rehta hai: Raman Singh, Chhattisgarh CM on being asked if BJP would be in alliance with any other party in upcoming #Chhattisgarh elections. pic.twitter.com/97YIAs4UPJ

