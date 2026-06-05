कर्नाटक में मुख्यमंत्री शिवकुमार के साथ ही कांग्रेस को भी झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हालांकि उन्होंने कहा है कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है।

कहा जा रहा है कि रामालिंगा रेड्डी मनचाहा विभाग न मिलने से नाराज थे। रेड्डी ने कहा कि वह पिछले 53 साल से कांग्रेस में हैं और उन्होंने पार्टी के भीतर कई जिम्मेदारियां संभाली हैं।

#WATCH | Bengaluru | Ramalinga Reddy resigns as Karnataka Minister, says, "I am still in the Congress party; I have not resigned from the party. I have been in the Congress party for the past 53 years. I have handled several responsibilities within the party.I have served as a… pic.twitter.com/5SnASNSpJl — ANI (@ANI) June 5, 2026

लंबी सियासी कसरत के बाद कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था। रेड्डी ने कहा कि वह एम. वीरप्पा मोइली और एसएम कृष्णा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की थी।

कांग्रेस में ही रहूंगा- रामालिंगा रेड्डी

रामालिंगा रेड्डी ने कहा, ‘मुझे बार-बार अपमानित किया गया है और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।’ उन्होंने इस बात को दोहराया कि वह कांग्रेस विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस में ही रहेंगे। रेड्डी ने कहा कि वह नाराज नहीं हैं केवल निराश हैं। रेड्डी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा नहीं देंगे बजाय इसके वह अपने निजी सचिव के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेजेंगे।

राम लिंगा रेड्डी के कैबिनेट से इस्तीफा देने से यह साफ है कि कर्नाटक कांग्रेस में अंदरखाने जबरदस्त असंतोष है।

कर्नाटक से राज्यसभा जाएंगे पवन खेड़ा

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अहम नाम पवन खेड़ा का है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



