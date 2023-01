Ram Rahim Parole: पैरोल पर जेल से निकले राम रहीम से बीजेपी नेताओं ने लिया आशीर्वाद, स्वाति मालीवाल ने हरियाणा के सीएम खट्टर पर साधा निशाना

Haryana News, Gurmeet Ram Rahim Singh Case: Swati Maliwal ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि क्या वह महिलाओं के साथ हैं या बलात्कारी (डेरा प्रमुख) के साथ हैं?

Ram Rahim से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता (Photo: Videograb/ Youtube @Saint MSG)

