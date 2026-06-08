Alankar Agnigotri on CJP: शिक्षण संस्थानों के लिए आए यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध करने वाले बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीजेपी असल में बीजेपी की ही ‘सी टीम’ है। इसके अलावा राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मुद्दों को लेकर भी अलंकार अग्निहोत्री ने योगी सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं।

अलंकार अग्निहोत्री ने अपना अलग संगठन बनाया है, जिसका नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा रखा है। बलरामपुर में संगठन के ही एक कार्यक्रम के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की ‘सी’ टीम है। वास्तव में CJP ही BJP है। एक तरफ सत्ताधारी दल CJP को देशद्रोही बताता है, और दूसरी तरफ 6 जून को सीजेपी नेता अभिजीत दिपके के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों वाहनों की कतारें लग जाती हैं।”

कैसे मिल गई विरोध की अनुमति?

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, “उन्हें जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति भी मिल गई।” अग्निहोत्री ने राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में आए करोड़ों रुपये के चंदे के गायब होने की खबरों को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल और कुछ खास लोग ‘सनातनी’ परंपरा के नाम पर देश के मंदिरों, मठों और श्रद्धालुओं के धन को लूट रहे हैं, जो देश के तीर्थस्थलों के प्रति उनकी वास्तविक चिंता की कमी को दर्शाता है।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, “इस सरकार के सदस्य खुद को सनातनी बताते हैं लेकिन वे वास्तव में “गैर-सनातनी और गद्दारों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि काशी, अयोध्या, वृंदावन और मथुरा जैसे तीर्थस्थलों की वास्तविक (आध्यात्मिक) आत्मा को संरक्षित करने के बजाय उन्होंने केवल कंक्रीट के कॉरिडोर बना दिए हैं।

राम मंदिर चंदे पर अखिलेश यादव और ट्रस्ट का रुख

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा था कि ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि राम मंदिर में चढ़ाए गए दान से करोड़ों रुपये गायब हैं। उन्होंने अदालत से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आंतरिक ऑडिट चल रहा है, और अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो इस आरोप की पुष्टि करता हो।

पुलिस एनकाउंटर पर उठाए सवाल

वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पुलिस एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े किए हैं। इसका भी अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में ब्राह्मण समुदाय को दूसरे सबसे अधिक एनकाउंटरों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दी जाने वाली सजा तो स्वीकार्य है, लेकिन यहाँ सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है।

270 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय करके 2027 में होने वाले आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 270 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। बता दें कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया था, जिस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद उन्हें शामली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था।

सोशल मीडिया हैंडल से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पिछले एक दशक से राजनीति हिंदू-मुस्लिम एजेंडे पर फोकस रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे से किसी को रोजगार नहीं मिलता है बल्कि ये मुद्दे अन्य चिंताओं से ध्यान भटकाने में प्रयोग किए जाते हैं। पढ़िए पूरी खबर…

