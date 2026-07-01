तीन साल पहले 2023 में पश्चिम बंगाल में राम नवमी रैलियों के दौरान भड़की हिंसा की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाकिर अली को गिरफ्तार किया है। शाकिर अली पार्टी की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार के पति हैं। पुलिस के मुताबिक रिसड़ा नगरपालिका के वार्ड संख्या 4 के पार्षद शाकिर अली को उनके घर से हिरासत में लिया गया।

मंगलवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के छह अधिकारियों की एक टीम सेंट्रल फोर्स की चार गाड़ियों में वहां पहुंची। इस दौरान पुलिस ने गांधी सारणी स्थित शाकिर अली के घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अधिकारियों ने उससे पांच घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनको घटना से जुड़े कई वीडियो और दस्तावेज दिखाए गए। एनआईए के एक दल ने सीआरपीएफ जवानों के साथ वहां तलाशी अभियान भी चलाया।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अली के जवाबों में कई तरह की विसंगतियां मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने कहा, ”शाकिर अली को 2023 के रिसड़ा राम नवमी हिंसा मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सक्षम अदालत में पेश किया गया। हम साजिश और हिंसा से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रहे हैं।”

पूर्व सांसद की पुलिस के साथ हुई बहस

जब एनआईए के अधिकारी शाकिर को पुलिस की गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब पोद्दार के घर के बाहर अफरातफरी का माहौल बन गया। अली की गिरफ्तारी की सूचना पर उनके समर्थक वहां पहुंचे और अली को ले जाने का विरोध करने लगे। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पूर्व सांसद को भी पुलिस के साथ बहस करते देखा गया। आरोप है कि अपने पति को पुलिस की गाड़ी में ले जाने से रोकने के दौरान उन्होंने महिला अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की।

सूत्रों के मुताबिक यह तलाशी अभियान 2023 में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में राज्य भर में दर्ज छह मामलों के संबंध में चलाया जा रहा था। इनमें से एक मामला रिसड़ा पुलिस थाने में और दो अन्य पास के श्रीरामपुर पुलिस थाने में दर्ज किए गए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, उस साल 27 अप्रैल को जब केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस से जांच का जिम्मा संभाला, तब से राज्य पुलिस और बाद में केंद्रीय एजेंसी ने 50 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ता हिंसा की साजिश रच रहे और उसे अंजाम देने में किसी बड़ी साजिश और राजनीतिक हस्तियों की भूमिका के पहलू की जांच कर रहे हैं।

गिरफ्तारी का विरोध करते हुए, टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस चुनिंदा तौर पर उन नेताओं के खिलाफ जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल कर रही है जो तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के प्रति वफादार रहे हैं। उन्होंने कहा, “पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिन्हें पार्टी के बागी गुट में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, तो उन्हें जमानत मिल जाती है।”

उन्होंने आरोप लगाया, “अपरूपा पोद्दार हमेशा से ममता बनर्जी की वफादार रही हैं और वह अपने इलाके में पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही थीं। इसीलिए उनके पति को निशाना बनाया गया।”

आरामबाग से दो बार तृणमूल की सांसद रहीं अपरूपा पोद्दार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हालांकि, भाजपा का कहना है कि 2023 की हिंसा में अली की भूमिका कोई छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में और भी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के कद्दावर नेता जहांगीर खान के लिए वक्त बहुत बदल गया है। इस दौरान हुई कई घटनाओं में सबसे बड़ी घटना उनकी पत्नी सारिका बीवी की गिरफ्तारी है। सारिका बीबी पर आरोप है कि उन्होंने जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए कई लोगों के साथ फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने उन्हें 25 से ज्यादा लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक