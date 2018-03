राजस्थान के जोधपुर में रामनवमी के मौके पर जुलूस में मुस्लिम मजदूर के हत्यारोपी शंभूलाल रैगर की झांकी देखकर लोग हैरान रह गए। त्यौहार पर निकलने वाले जुलूस के मौके पर हत्या के मामले में फंसे एक व्यक्ति का इस तरह से सम्मान करने पर हंगामा मचा है।आयोजकों ने शंभू लाल रैगर को एंटी लव जेहाद के हीरो के तौर पर पेश किया। जुलूस में एक शख्स शंभूलाल रैगर की तरह रूप धारण कर हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए थे।

उसी शंभूलाल रैगर की झांकी निकाली गई, जो कि पिछले साल सात दिसंबर 2017 को राजसमंद जिले में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मजदूर की हत्या कर दी थी। झांकी के साथ एक बैनर भी लगाया गया था। जिसमें लिखा था-“हिंदुओं भाइयों जागो, अपनी बहन-बेटी बचाओ।

Rajasthan: Tableau taken out in Jodhpur on #RamNavami to honour murderer, who hacked a man to death & set the body on fire in Rajsamand last year. The killer, Shambhu Lal, had also recorded the act on video & uploaded it on social media, in December. pic.twitter.com/ApbH7SsCkJ

