Ram Mandir News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर पिछले कुछ महीनों में काफी सवाल उठे हैं। इसके चलते नए सीईओ की नियुक्ति के बाद से ट्रस्ट व्यवस्थाओं और वित्तीय हिसाब-किताब को लेकर ज्यादा सख्त हो गया है। इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट अब ने मंदिर के सभी कर्मचारियों की मॉनीटरिंग करेगा और इसके लिए कर्मचारियों से उनकी सारी जानकारी भी मांग ली गई है।

दरअसल, ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की तैनाती के बाद से मंदिर में काम करने के तरीके में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग एक-एक चीज पर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। सीईओ की पहल पर ही कर्मचारियों की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच-परख की यह कवायद शुरू की गई है।

बायोडाटा में क्या-क्या होगा?

राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंगाए गए कर्मचारियों के बायोडाटा के जरिए कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति, वर्तमान आय, पुरानी पृष्ठभूमि और शैक्षणिक योग्यता का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इस समीक्षा प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि वर्तमान में तैनात कर्मचारी अपनी-अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के हिसाब से सही पद पर कार्यरत हैं या नहीं।

गौरतलब है कि बायोडाटा जमा करने का यह निर्देश किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर व्यवस्था से जुड़े लगभग सभी प्रमुख केंद्रों के कर्मचारियों पर लागू किया गया है।

कहां-कहां के कर्मचारी शामिल?

इसमें राम मंदिर के दान काउंटर, यात्री सेवा केंद्र, सुविधा केंद्र, तीर्थक्षेत्र पुरम और तीर्थ क्षेत्र भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा रामघाट स्थित ट्रस्ट के मुख्य एकाउंट कार्यालय में कार्यरत कर्मियों से भी जानकारियां मांगी गई हैं।

योग्यता के आधार पर होगी छंटनी

बायोडाटा का संकलन पूरा होने के बाद कर्मचारियों की कार्यकुशलता की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, जांच के बाद कई कर्मचारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया जा सकता है, यानी उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही, जो कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने की भी पूरी संभावना है।

ट्रस्ट का स्पष्ट रुख है कि अब केवल योग्य, कुशल और निष्ठावान कर्मियों को ही मंदिर की व्यवस्था में रखा जाएगा। इस संबंध में एक कर्मचारी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा मांगे गए फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी विस्तृत सूचनाएं दर्ज की जा रही हैं।

क्या बोले ट्रस्ट के लोग?

ट्रस्ट के एक वरिष्ठ कर्मचारी के अनुसार शुरुआती दिनों में जब राम मंदिर में व्यवस्थाएं बनाई जा रही थीं, तब कई कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के ही नियुक्त कर दिया गया था। अब इस बायोडाटा के जरिए उसी पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाया जा रहा है। जांच में जो भी अयोग्य पाए जाएंगे, उनकी छंटनी हो सकती है।”

चढ़ावा चोरी के बाद परिसर में बरती जा रही विशेष सतर्कता

कर्मचारियों की योग्यता जांचने की इस कवायद के पीछे हाल ही में सामने आई चढ़ावा चोरी की घटना को भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद से ट्रस्ट प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है और परिसर की सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है।

मंदिर के दान काउंटरों, कैश गणना कक्ष (कैश काउंटिंग रूम), प्रवेश व निकास द्वारों तथा प्रसाद वितरण स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरे परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे सीधी नजर रखी जा रही है।

भारत ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया और प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात करके देश में नाइट्रोजन आधारित खाद के संकट को फिलहाल टाल दिया है। हालांकि, अब भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने एक और नया और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह संकट ‘सल्फर’ (गंधक) की वैश्विक किल्लत और इसकी लगातार बढ़ती कीमतें हैं। पढ़िए पूरी खबर…