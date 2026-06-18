अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मामला सुर्खियों में है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। चंदा चोरी मामले की जांच शुरू हो गई है और 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर हैं। हालांकि कार्यक्रम में चंपत राय नहीं दिखेंगे।

योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसमें चंपत राय की जगह ट्रस्ट के किसी अन्य प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है। यानी सीएम योगी के कार्यक्रम में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व चंपत राय नहीं करेंगे। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर होते हैं, तो उनके साथ ट्रस्ट के कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर चंपत राय अक़्सर उनके साथ देखे जाते हैं।

गोंडा भी जाएंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सुबह 10:35 बजे अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा स्थित मां कामाख्या धाम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहीं से उनका अयोध्या दौरा शुरू हो जाएगा। मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करेंगे और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोंडा का भी दौरा करेंगे। गोंडा के देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे।

4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी

इसके बाद सीएम योगी गोंडा से अयोध्या जाएंगे, जहां वह दोपहर 3 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और फिर राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद वह मनिराम दास छावनी पहुंचकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को RJD के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से एक कानूनी नोटिस मिला है, जिसमें राम मंदिर को दिए गए दान और उन निधियों के व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पढ़ें पूरी खबर