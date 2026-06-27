Ram Mandir Donation Theft Case: हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अयोध्या में राम मंदिर चंदा ‘चोरी’ मामले पर दिए गए विवादित बयानों की आलोचना की और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

राजू दास ने कहा कि कथित चोरी में शामिल हर व्यक्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा।

हम सभी को धैर्य रखना चाहिए- राजू दास

राजू दास ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुझे लगता है कि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।” मौर्य के बयानों पर निशाना साधते हुए दास ने उन्हें अन्य धर्मों के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणी करने की चुनौती दी।

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर के नाम पर सनातन और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में हिम्मत है, तो उन्हें इस्लाम या किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। वह सनातन पर टिप्पणी इसलिए करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।”

स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?

दान में मिली रकम की कथित चोरी पर बात करते हुए मौर्य ने सवाल उठाया कि अगर भगवान राम अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, तो वे दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “लुटेरों ने करोड़ों रुपये लूट लिए। मंदिर और पवित्र स्थल में चोरी हुई। उन्होंने सोना-चांदी भी चुरा लिया। लेकिन अगर भगवान राम उन चोरों को सजा नहीं दे सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर वे अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं।” उनके बयान के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया।

यह विवाद सात जून को तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पवन पांडे ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे से पांच करोड़ से 7.5 करोड़ के बीच का दान हड़प लिया गया है। 13 जून को, मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया।

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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के सनातन मान को फिर से स्थापित करने का संकल्प लिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…