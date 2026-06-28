अयोध्या के बार एसोसिएशन ने रविवार को फैसला किया है कि जिले का कोई भी वकील राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। इससे अब आरोपियों को वकील मिलने की संभावना कम हो गई है।

फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का अंतिम फैसला सोमवार को संगठन की आम बैठक में लिया जाएगा।

पहले भी वकीलों ने 2005 में लिया था ऐसा ही फैसला

उन्होंने बताया कि साल 2005 में भी अयोध्या के वकीलों ने ऐसा ही फैसला लिया था जब राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय भी आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला किया गया था।

बार एसोसिएशन के सूत्रों के अनुसार, वकीलों में राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन की घटना को लेकर खासा नाराजगी है और वे मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सोमवार की बैठक में होगा अंतिम फैसला

बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा, “मंदिर के चढ़ावे की चोरी की घटना से हम सभी आहत हैं। फैजाबाद के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने पर सहमति जताई है। इस संबंध में अंतिम फैसला आम सभा की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।”

गुपचुप तरीके से रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर नाराजगी

इस बीच, कई वकीलों ने आरोपियों को गुपचुप तरीके से रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर भी नाराजगी जताई। वकील विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस को आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह उन्हें पहले जनता के बीच ले जाया जाना चाहिए था।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “कुछ लोगों की हरकतों के कारण जिले के लोगों की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है। इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”

सुबह की गई थी छापेमारी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के घरों पर रविवार को एक साथ छापेमारी की गई। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम ने अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली।

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विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर राम जन्मभूमि आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही अखिलेश के शासन के दौरान अयोध्या नगरी की उपेक्षा को भी याद दिलाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें