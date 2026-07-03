Ram Mandir Donation Therft Row: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वे अयोध्या में मुकदमा दायर करेंगे और मांग करेंगे कि उनके द्वारा दिया गया चंदा वापस किया जाए।
पूर्व सीएम ने कहा, “मैंने अयोध्या में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि मेरे द्वारा दिया गया दान गबन किया गया है। उन्होंने इसे लूटा है, इसलिए इसे मुझे वापस किया जाना चाहिए ताकि मैं इसे ‘रामलय ट्रस्ट’ में जमा कर सकूं। मुझे पुलिस स्टेशन पर भरोसा नहीं है। पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अदालत जाऊंगा।”
हमें राम मंदिर और भगवान राम में आस्था- दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, “राम मंदिर के लिए दो बार चंदा इकट्ठा करने के अभियान चलाए गए थे। मैंने शुरुआती दौर में भी योगदान दिया था, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी। हमें राम मंदिर और भगवान राम में आस्था है। हालांकि, चंदे के पहले दौर का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंदा इकट्ठा करने का अभियान फिर से शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने भी अभियान चलाया, लेकिन मैंने उन्हें चंदा नहीं दिया, मुझे उन पर भरोसा नहीं है क्योंकि चंदे की रकम का दुरुपयोग करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, यह एक पुरानी प्रथा है। इसके बजाय, मैंने सीधे दान करना चुना।”
मैंने एक लाख ग्यारह हजार रुपये दान किए- दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह ने कहा, “चूंकि उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख रुपये दान किए थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी अधिक राशि दान करनी चाहिए। मैंने 1,11,000 रुपये दान किए और नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि दान ट्रस्ट में जमा हो जाए। हमने खुद दान जमा किया और रसीद प्राप्त की। हमने भगवान राम में आस्था और एक भव्य मंदिर की इच्छा से प्रेरित होकर दान किया था।”
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, “अब जो शिकायतें सामने आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। चंपत राय जी, जिन्हें इस काम का जिम्मा सौंपा गया था, ट्रस्ट के समग्र प्रबंधन में, 10000-15,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों के बावजूद, दैनिक दान संग्रह का 10% से 20% हिस्सा अक्सर नकदी के बंडलों में गायब हो जाता था। बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल थे।”
दिग्विजय सिंह ने कहा, “यह हमारी आस्था, भगवान राम के प्रति हमारी भक्ति पर एक गंभीर आघात है। इसलिए, मैंने अयोध्या में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि मेरे द्वारा दिया गया दान गबन किया गया। उन्होंने इसे लूटा है और इसलिए, इसे मुझे वापस किया जाना चाहिए ताकि मैं इसे ‘रामलय ट्रस्ट’ में जमा कर सकूं।”
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