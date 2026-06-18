राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच लगातार की जा रही है। एसआईटी ने चौथे भी कई लोगों से पूछताछ की है। गुरुवार को राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र से भी एसआईटी ने पूछताछ की गई। एसआईटी ने पिछले तीन दिनों में 60 दिनों से अधिक लोगों से पूछताछ की है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत की अगुवाई में तीन सदस्यों वाली एसआईटी टीम अभी आरोपों की जांच कर रही है और मंदिर में दान मिलने, इकट्ठा करने और मैनेजमेंट को नियंत्रित करने वाले तंत्र की जांच कर रही है।

CCTV से छेड़छाड़ के सबूत

जांच के दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं। इसी बीच शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी राम मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे।

खबरों के मुताबिक, एसआईटी अपनी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में जो दोषी पाए गए हैं उन पर FIR भी दर्ज कराई जा सकती है।

चंपत राय से भी की जा रही पूछताछ

एसआईटी चंपत राय, गोपाल राव समेत राममंदिर ट्रस्ट के कई अन्य पदाधिकारियों के साथ पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इन लोगों से कई सवालों पूछे गए जिनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं दान के रिकार्ड से भी एसआईटी संतुष्ट नहीं है। इस कारण एसआईटी को जांच में अधिक समय लग रहा है। जांच टीम ने पूछताछ के लिए लगभग 200 लोगों की लिस्ट तैयार की है, इनमें से 120 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

पांच लोगों को पकड़ा गया

एसआईटी ने पकड़े गए पांच संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की है। उनके पास से राशि भी बरामद की जा चुकी है। हालांकि इनके नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

एनडीटीवी के मुताबिक, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमेन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग इस काम से जुड़े हैं और वे निश्चित तौर पर स्वंयसेवक थे। इसका मतलब है कि वे बिना किसी सैलरी की समाजसेवा कर रहे थे। ऐसे स्वयंसेवकों की सिफारिश तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट के लोगों की ओर से हुई होगी, लेकिन साठगांठ वाली बात सही नहीं है। यह पर्सनल करप्शन का मामला है, जिसमें निष्ठा को खोकर भ्रष्टाचार किया गया।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस अधिकारियों को तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले आईपीएस अधिकारियों को आईएएस अधिकारी दबाते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस भर्ती पारर्दशिता सुनिश्चित की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें