‘इनके खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे…आएगा इनका भी टाइम’, BJP पर बरसे टिकैत, 20 मार्च को दिल्ली में करेंगे महापंचायत

Rakesh Tikait News: किसानों से अपील करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अपने खेत में काम करो, नशे से दूर रहो, आपस में झगड़े ना करो, इनका काम है झगड़े कराना।

Rakesh Tikait News: राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि अपने खेत में काम करो, नशे से दूर रहो (Image- Rakesh Tikait Twitter)

Rakesh Tikait News: किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने यूपी वेस्ट के मेरठ में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सबको गिरफ्तार करा रहे हैं, इसलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, “ये सबको एक-एक करके खूंटे में बांध रहे हैं। इनके खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे…आएगा इनका भी टाइम। गांवों में शहरों में ढूंढे नहीं पावेंगे।” मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में किसानों की एक महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में वैचारिक क्रांति ही देश को पार लगाएगी। उन्होंने कहा, “ये पकड़-धकड़ कर रहे हैं सबके साथ में। एक दिल्ली का मंत्री पकड़ रखा है, जब तक वह केजरीवाल का नाम नहीं लेगा कि वो भी घोटाले में था, तब तक उसे नहीं छोड़ेंगे।” बता दें कि दिल्‍ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को CBI ने नई शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया। Also Read ट्रैक्टर- ट्राली पर सवारी बैठाने पर लगी रोक तो भड़के राकेश टिकैत, बोले- पहले की तरह चलेंगे सब… इस दौरान किसानों से अपील करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अपने खेत में काम करो, नशे से दूर रहो, आपस में झगड़े ना करो, इनका काम है झगड़े कराना। दिल्‍ली में 20 मार्च को होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों के पहुंचने का आह्वान करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने के भुगतान और छुट्टा पशुओं की समस्या दूर करने समेत अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को दे दिया है। इससे पहले महापंचायत में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। यहां पर टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जेवर क्षेत्र के रन्हेरा गांव के लोगों ने भाकियू नेता राकेश टिकैत को 73 मीटर लंबी पगड़ी बांधी। महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार का दावा 14 दिन में गन्ना भुगतान कराने का था, लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने किसानों के जमावड़े को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। (इनपुट- PTI/भाषा)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram