Sirsaganj Vidhansabha Seat: उत्तर प्रदेश की सत्ता में पिछले करीब एक दशक से बीजेपी काबिज है, लेकिन फिर भी राज्य में ऐसी कई सीटें हैं, जहां वह अपना खाता नहीं खोल पाई है। इन्हीं सीटों में से एक है फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा सीट।

सिरसागंज विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आयी और इस सीट का पहला विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ। सिरसागंज विधानसभा सीट पर अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं लेकिन एक बार फिर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई हैं।

आइए नजर डालते हैं सिरसागंज विधानसभा सीट पर हुए तीन चुनाव के परिणाम पर…

सिरसागंज विधानसभा 2022 परिणाम

2022 के विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने सर्वेश सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 96,224 वोट हासिल कर भाजपा के हरिओम यादव को 8,805 वोटों से हराया। हरिओम यादव को 87,419 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पंकज मिश्रा 18,757 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे।

हरिओम यादव पहले सपा में थे, वह साल 2022 में भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। वह चुनाव से कुछ समय पहले जनवरी 2022 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. सर्वेश सिंह सपा 96,224 2. हरिओम यादव भाजपा 87,419 3. पंकज मिश्रा बसपा 18,757

सिरसागंज विधानसभा 2017 परिणाम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में सिरसागंज विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उन्हें 90,281 वोट मिले। उन्होंने भाजपा के जयवीर सिंह को 10,676 वोटों से हराया। जयवीर सिंह को 79,605 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। बसपा के राघवेंद्र सिंह 20,920 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. हरिओम यादव सपा 90,281 2. जयवीर सिंह भाजपा 79,605 3. राघवेंद्र सिंह बसपा 20,920

सिरसागंज विधानसभा 2012 परिणाम

सिरसागंज विधानसभा सीट का पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 85,517 वोट मिले और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अतुल प्रताप सिंह को 40,015 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अतुल प्रताप सिंह को 45,502 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय पंकज मिश्रा 31,869 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. हरिओम यादव सपा 85,517 2. अतुल प्रताप सिंह बसपा 45,502 3. पंकज मिश्रा निर्दलीय 31,869

सिरसागंज का सामाजिक समीकरण

uttar pradesh.org के अनुसार, सिरसागंज विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव मतदाताओं की है। यह वे करीब 35% है। यहां दूसरा बड़ा प्रभावशाली वर्ग राजपूतों का है। माना जाता है कि राजपूत कुल मतदाताओं के करीब 21% और अनुसूचित जाती करीब 20% है। सिरसागंज में करीब 10% मुस्लिम समुदाय के वोटर भी हैं। यहां लोधी जाति के मतदाताओं की संख्या भी ठीकठाक है।

(यह खबर कल्याणी चौधरी ने की है। वह जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)

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