मेरठ जिले की किठौर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक शाहिद मंजूर हैं। इस सीट को उनका गढ़ भी कहा जाता है। वह यहां कुल चार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। शाहिद मंजूर के अलावा उनके पिता भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं

इसके अलावा इस विधानसभा सीट की एक विशेष बात यह है कि यहां बीते तीन दशकों में सिर्फ दो बार ही हिंदू प्रत्याशी को जीत नसीब हुई है। इन दो चुनावों में से एक में शाहिद मंजूर को हार का सामना करना पड़ा था। आइए नजर डालते हैं किठौर विधानसभा के बीते तीन चुनाव परिणामों पर

किठौर विधानसभा सीट परिणाम 2022

2022 में सपा के शाहिद मंजूर ने इस सीट पर चौथी बार अपनी जीत दर्ज की, उन्हें कुल 1,07,104 वोट मिले। उन्होंने भाजपा के सत्यवीर त्यागी को 2,180 वोट से हराया। इस चुनाव में 31,213 वोटों के साथ बसपा के कुशल पाल मावी तीसरे स्थान पे थे। इस जीत के साथ ही शाहिद मंजूर ने साल 2017 में सत्यवीर त्यागी के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. शाहिद मंजूर सपा 1,07,104 2. सत्यवीर त्यागी भाजपा 1,04,924 3. कुशल पाल मावी बसपा 31,213

किठौर विधानसभा सीट परिणाम 2017

2017 में भाजपा के सत्यवीर त्यागी ने सपा के शाहिद मंजूर को 10,822 वोटों से हराया। इस चुनाव में सत्यवीर त्यागी को 90,622 वोट मिले जबकि शाहिद मंजूर 79,800 लो वोट मिले। यहां बसपा के गजराज सिंह तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 62,503 वोट मिले। साल 1989 के बाद किठौर में यह दूसरा मौका था, जब बीजेपी ने जीत दर्ज की। इससे पहले 1993 में किठौर सीट पर भाजपा के रामकिशन वर्मा चुनाव जीते थे।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. सत्यवीर त्यागी भाजपा 90,622 2. शाहिद मंजूर सपा 79,800 3. गजराज सिंह बसपा 62,503

किठौर विधानसभा सीट परिणाम 2012

2012 में शाहिद मंजूर ने किठौर में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस चुनाव में सपा के शाहिद मंजूर को 73,015 वोट मिले, जबकि बसपा के लखी राम नागर को 61,909 वोट मिले। शाहिद ने यह चुनाव 11,106 वोटों के अंतर से जीता था। 2012 के चुनाव में किठौर सीट पर तीसरे स्थान पर सत्यवीर त्यागी रहे, जिन्हें 34,791 वोट मिला। इससे पहले शाहिद मंजूर ने 2007 और 2002 में भी जीत दर्ज की थी।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. शाहिद मंजूर सपा 73,015 2. लखी राम नागर बसपा 61,909 3. सत्यवीर त्यागी रलोद 34,791

किठौर विधानसभा की जातीय समीकरण-

uttar pradesh.org के अनुसार, किठौर विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, उनकी संख्या करीब 1.25 लाख है। इसके बाद दलित मतदताओं का नंबर आता है। यहां करीब 72 हजार दलित वोटर हैं। गुर्जर मतदाताओं की संख्या करीब 35-42 हजार के बीच है जबकि त्यागी वोटर की अनुमानित संख्या करीब 30 हजार है। एक पुराने अनुमान के अनुसार, यहां क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 28 हजार है।

(यह खबर कल्याणी चौधरी ने की है। वह जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)

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