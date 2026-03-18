Rajya Sabha Election: बिहार से आने वाली 5 राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग हुई थीं। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने अपने कोटे से शिवेश राम को एक अतिरिक्त उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। आरजेडी ने एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया था। आरजेडी का खेल बिगड़ गया। कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधाय ने वोट नहीं डाला जिसके चलते दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर शिवेश राम की जीत हो गई।

एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत गए। विपक्षी दलों के चार विधायकों में कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक थे। इन सभी ने वोटिंग से पीछे हटने के विभिन्न कारणों का हवाला दिया लेकिन आखिर बिहार में विपक्ष के ये विधायक कौन हैं, जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत में अहम भूमिका निभाकर आरजेडी-कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है।

विधायकों ने मतदान न करने की क्या-क्या बताई वजह

आरजेडी के ढाका विधायक फैसल रहमान ने कहा कि वे अपनी मां की बीमारी के कारण मतदान नहीं कर सके। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास की तरफ से कहा गया कि आरजेडी उन्हें महत्व नहीं देती और इसलिए उन्होंने अपना वोट नहीं डाला।

आरजेडी विधायक फैसल रहमान

राज्यसभा चुनाव में वोट न करने वाले विधायकों में पहला नाम पहली बार विधायक बने 40 वर्षीय फैसल रहमान का है। वे पूर्व सांसद मोतीउर रहमान के पुत्र हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में फैसल रहमान ने भाजपा के मौजूदा विधायक पवन कुमार जायसवाल को मात्र 178 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। उन्होंने कहा कि मैंने (आरजेडी नेता) तेजस्वी यादव को अपनी मां की बीमारी के बारे में सूचित कर दिया था और अपनी उपलब्धता का आश्वासन भी दिया था। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले मेरी मां की हालत बिगड़ गई। ऐसे हालात में एक बेटा क्या कर सकता है?

सुरेंद्र कुशवाहा

एक अन्य नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वे कांग्रेस के थे। उन्होंने 2025 के चुनावों में मौजूदा जेडीयू विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह को मात्र 1,600 से अधिक वोटों से हराया। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में शामिल रहे सुरेंद्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

उन्होंने कहा कि हम सुन रहे थे कि तेजस्वी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, चूंकि वे चुनाव मैदान में नहीं थे, इसलिए किसी और (ए.डी. सिंह) को वोट देने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही, (बिहार कांग्रेस अध्यक्ष) राजेश राम ने मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें मुझसे आरजेडी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा गया था। कोई कॉल नहीं आया। मैंने घर पर रहना ही बेहतर समझा क्योंकि मेरे वोट का कोई सम्मान और मूल्य नहीं था।

मनोज विश्वास

आरजेडी से लंबे समय तक जुड़े रहने और पार्टी के अररिया जिला महासचिव के रूप में भी कार्य करने वाले 38 वर्षीय विश्वास विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। खबरों के मुताबिक, उन्हें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने दो बार के विधायक विद्या सागर केशरी को 221 वोटों के अंतर से हराया। मतदान से दूर रहने के बारे में विश्वास ने कहा कि आरजेडी उन्हें महत्व नहीं देती। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मैं कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं।

मनोहर प्रसाद सिंह

76 साल के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह एक पूर्व पुलिस अधिकारी और चार बार के विधायक हैं, जिन्होंने 2010 में जेडी(यू) के साथ अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 2015 के चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हुए और उसके उम्मीदवार के रूप में लगातार तीन बार यह सीट जीती है। राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने पर सिंह ने कहा कि उन्हें आरजेडी उम्मीदवार को वोट देने का कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। न तो आरजेडी और न ही कांग्रेस ने मुझसे एडी सिंह को वोट देने के लिए कहा।

हार को लेकर क्या बोले विपक्षी नेता?

राज्यसभा चुनाव के नतीजों को एनडीए का असली चेहरा उजागर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसका फैसला बाद में करेंगे। हमें छह विधायकों की कमी थी, जबकि एनडीए को 41 के जादुई आंकड़े से सिर्फ तीन विधायक कम थे। फिर भी हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया।

दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने चारों विधायकों द्वारा दिए गए बहाने को अविश्वसनीय और लापरवाही भरा बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतदान नहीं किया क्योंकि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की धमकी से डराया गया था या उन्हें खरीद लिया गया था।

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केसी त्यागी ने कहा कि वह जेडीयू की सदस्यता रिन्यू नहीं कराएंगे। (Image Source: PTI)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी रहे केसी त्यागी ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने एक पत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया है। केसी त्यागी ने अपने पत्र में कहा कि वह जेडीयू की सदस्यता रिन्यू नहीं कराएंगे। इसके साथ ही केसी त्यागी ने बड़ी घोषणा की है कि वह 22 मार्च को समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। पढ़िए पूरी खबर…