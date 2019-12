लोक अदालत में मामला पहुंचा तो बैंक के अधिकारी चले गए : शनिवार को खेतड़ी लोक अदालत में उसके पिता विनोद सिंह नोटिस लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद जज और अन्य लोग हैरानी जताने लगे। विनोद सिंह ने लोक अदालत में आए बैंक के अधिकारी के पास गए तो वह वहां से चले गए। इससे परेशान विनोद सिंह बैंक पहुंचे तो अधिकारियों ने पैसे लेने से इंकार कर दिए। विनोद सिंह का कहना है कि उसके बेटे के नाम नोटिस आया है। बेटे की तबियत खराब है। इसलिए वह उसका पैसा जमा करने पहुंचा, लेकिन उसे कोई ले ही नहीं रहा है।

Rajasthan: Bank issues notice for 50 paise, refuses to deposit it

