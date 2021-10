कश्मीर में बोले सेना के अधिकारी- दूसरे देशों में ‘पाकी’ पुकारा जाना गाली की तरह, पूछा- क्या आप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान जैसा समाज

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी आ गए हैं। आतंकी घटनाओं में भी राज्य में वृद्धि देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में देखा गया कि स्थानीय भी आतंकी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि सेना को इन दिनों घाटी में कई चुनौतियों का सामना कर पड़ रहा है।

एक तरफ सेना जहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है तो दूसरी तरफ कश्मीरियों को समझाकर सही रास्ते पर भी लाने का काम कर रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में राजपूताना राइफ्लस के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्‍लों ने कश्मीरी लोगों से कहा कि वो अपनी विरासत को पहचानें, पाकिस्तान के बहकावे में आकर ऐसा काम ना करें, जिससे उनकी पहचान एक गाली बन जाए।

सेना के इस अधिकारी का वीडियो एएनआई ने ट्विट किया है। केजेएस ढिल्‍लों श्रीनगर में हो रहे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आतंकी घटनाओं में हो रही मौतों पर चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर अगर इन घटनाओं पर चुप रहते हैं तो वो अपने बोलने के अधिकार को खो देंगे। उन्हें किसी भी सब्जेक्ट पर बोलने का कोई अधिकारी नहीं रहेगा।

#WATCH | Srinagar: Why is this silent majority silent?…Why a selective stance when there is a terrorist killing…you cannot come on a selective death and start speaking…: Lt Gen KJS Dhillon, Col, Rajputana Rifles pic.twitter.com/1BoB75VbD4

