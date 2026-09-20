UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसके तहत ही बीजेपी ने अपनी टीम के सदस्यों को नई जिम्मेदारी देते हुए जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है।

बीजेपी के नए नियुक्त जिला प्रभारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह का है, जिन्हें बीजेपी ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में चुनावी चक्रव्यूह बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की नियुक्ति

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 19 सितंबर 2026 को प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इस बड़े फेरबदल के तहत पश्चिम यूपी, बृज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के सभी सांगठनिक जिलों व महानगरों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है।

यूपी चुनाव पर नजर

नए जिला प्रभारियों की नियुक्ति का मकसद स्पष्ट तौर पर बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाना बताया गया है। सूची के मुताबिक, लखनऊ महानगर में त्रयम्बक त्रिपाठी, वाराणसी महानगर व जिला दोनों की कमान अरुण पाठक को, गाजियाबाद महानगर में अशोक कटारिया और नोएडा महानगर की जिम्मेदारी डी०के० शर्मा को दी गई है।