दीवाली की रात पटाखा फेंकने का विरोध करने पर दो भाइयों ने कथित तौर पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। युवक गंभीर रूप से घायल है और राजकोट के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

एफआईआर के मुताबिक, आठ नवंबर की देर रात युवक और उसके पिता का दोनों भाइयों से विवाद हुआ था। दोनों भाई सार्वजनिक सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे। इसके कुछ घंटे बाद सोमवार तड़के दोनों भाई युवक के घर पहुंचे और वहां फिर विवाद हुआ। आरोप है कि उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और उसके पिता के सिर पर लकड़ी के गुटके से वार किया। इसके बाद उन्हें बार-बार चाकू मारा।

राजकोट सिटी पुलिस के एसीपी (दक्षिण) बी जे चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मावड़ी मेन रोड स्थित मारुतिनंदन सोसाइटी में हत्या हुई। एक युवक दवा खरीदकर घर लौट रहा था, तभी उस पर पटाखा फेंका गया। उसने और उसके पिता ने पटाखे फोड़ रहे लोगों को डांटा, जिसके बाद उनके बीच बहस हो गई। बाद में आरोपी इस पुरानी बात को लेकर झगड़ा करने उनके घर पहुंच गए। इस दौरान अजीत सिंधव की 7-8 बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।”

अस्पताल में भर्ती स्कूल वैन चालक क्रुणाल अजीत सिंधव की शिकायत पर मालवीयानगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके मुताबिक, दिवाली की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच पहली बार विवाद हुआ था। उस समय क्रुणाल मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।

उनके घर के पास बापा सीताराम चौक पर आरोपी इंद्रजीतसिंह जडेजा और यशराजसिंह जडेजा कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे। दोनों महेंद्रसिंह जडेजा के बेटे हैं।

आरोप है कि इंद्रजीतसिंह ने क्रुणाल की ओर जलता हुआ पटाखा फेंका। इससे उन्हें अपनी बाइक रोकनी पड़ी। उन्होंने आरोपियों के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उनके बीच तीखी बहस हो गई। शोर-शराबा सुनकर क्रुणाल के माता-पिता और कुछ रिश्तेदार भी घर से बाहर सड़क पर आ गए। कुछ देर तक हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार सभी अपने-अपने घर लौट गए।

एफआईआर के मुताबिक, इसके कुछ घंटे बाद नौ नवंबर को तड़के करीब 2:30 बजे दोनों भाई क्रुणाल के घर पहुंचे और उस पर पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी।

शिकायत में कहा गया है कि इससे गुस्साए क्रुणाल के पिता अजीत सिंधव घर से बाहर आए। उन्होंने दरवाजे के पास पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और दोनों भाइयों का सामना किया। क्रुणाल भी अपने पिता के पीछे-पीछे बाहर आ गए।

हालांकि, आरोप है कि यशराजसिंह ने अजीत सिंधव के हाथ से लकड़ी छीन ली और उनके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद इंद्रजीतसिंह ने चाकू निकालकर पिता और बेटे दोनों के पेट में कई वार किए। इससे उनका काफी खून बह गया। परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद उन पर आगे हमला रुक सका।

क्रुणाल और उनके पिता दोनों को माधुरम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अजीत की मौत हो गई।

दोनों जडेजा भाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गुजरात पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, अश्लील हरकत करने और गंभीर आपराधिक धमकी देने सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार दोपहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

अहमदाबाद में भी हथियार से फायरिंग

दिवाली की रात अहमदाबाद शहर में भी मारपीट की एक बड़ी घटना हुई। शहर के घाटलोडिया इलाके में दिवाली मना रहे दो समूहों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कथित तौर पर आत्मरक्षा में एक हथियार से फायरिंग की गई।

इस मामले में सोमवार को बोदकदेव पुलिस थाने में 44 वर्षीय जिगरकुमार दह्या पटेल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वह साइंस सिटी रोड स्थित एम्पायर स्काईव्यू अपार्टमेंट के निवासी हैं।

शिकायत में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि ये लोग सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे और उन्होंने पटेल, उनके परिवार के सदस्यों तथा सोसाइटी के अन्य निवासियों के साथ मारपीट की। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से कई नाबालिग हैं। इंस्पेक्टर एसजी खंभाला ने बताया कि चार वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, विवाद की शुरुआत छह नवंबर को हुई थी। उस दिन एम्पायर स्काईव्यू अपार्टमेंट के परिवार सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान युवकों का एक समूह सड़क के दूसरी ओर कैपिटल-2 बिल्डिंग के पास एक चाय की दुकान के नजदीक पटाखे फोड़ रहा था।

आरोप है कि युवकों के पटाखे सोसाइटी के परिवारों के बेहद करीब गिर रहे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने युवकों से ऐसा न करने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। उस दिन युवकों के पटाखे खत्म होने के बाद मामला शांत हो गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि आठ नवंबर यानी दिवाली के दिन सोसाइटी के लोग एक बार फिर अपने परिवारों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे। तभी वही युवक वहां पहुंचे और अपने पटाखे फोड़ने लगे।

कुछ रॉकेट उनकी तरफ आने के बाद शिकायतकर्ता और सोसाइटी के अन्य लोगों ने युवकों से वहां से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शिकायत के मुताबिक, इसके बजाय उन्होंने कई अन्य लोगों को वहां बुला लिया।

एफआईआर के अनुसार, अब उस समूह में करीब 25 लोग हो गए थे। आरोप है कि उनके पास लाठियां और बल्ले थे और उन्होंने शिकायतकर्ता तथा उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया।

एफआईआर में कहा गया है कि हमलावरों को रोकने के लिए जिगरकुमार पटेल के दोस्त राकेश सोमा पटेल ने अपना लाइसेंसी हथियार निकाला और हवा में दो-तीन राउंड फायर किए। इसके बाद कथित हमलावर वहां से चले गए।

पुलिस को सूचना दी गई। सोसाइटी के कई लोगों को चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है।

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