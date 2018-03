दरभंगा हत्याकांड: भिड़ी बीजेपी और जेडीयू, राजीव रंजन बोले- भाजपा नेता क्या बोल रहे इसका कोई मतलब नहीं

बिहार के दरभंगा में रामचंद्र यादव की गला काटकर हत्या की घटना के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। गठबंधन सरकार में शामिल बीजेपी और जदयू नेताओं के बयानों में ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय जहां घटना को राजनीतिक रंजिश की देन बता रहे हैं, वहीं गठबंधन में शामिल जदयू नेता घटना के पीछे दो परिवारों की निजी दुश्मनी को कारण बता रहे हैं।

जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने कहा है-दरभंगा की घटना को लेकर भाजपा नेता क्या कह रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आधिकारिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही बात कर रहे हैं। दरभंगा की घटना दो परिवारों के बीच निजी दुश्मनी के चलते हुई।

बता दें कि बीते दिनों दरभंगा में 60 साल के रामचंद्र यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उनके घर पर दर्जनों की संख्या में अराजक तत्वों ने हमला बोला था। जिसके बाद उनकी हत्या की घटना हुई।

रामचंद्र के बेटे तेजरानारायण ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चौक का नाम रखने के कारण जदयू आदि नेताओं के इशारे पर घटना हुई। वहीं भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट कर घटना के पीछे भूमि विवाद को कारण बताया। कहा कि मोदी चौक की वजह से हत्या की बात झूठी है।

What their(BJP) leaders are saying is not important here, we will go by official report and report says it was a case of enmity between two families: Rajiv Ranjan,JDU on #Darbhanga incident pic.twitter.com/phoFo2FqfF

— ANI (@ANI) March 18, 2018