बंगालः पहले मंत्री, फिर MLA पद और अब राजीव बनर्जी न छोड़ दी TMC; ममता को भेजा त्यागपत्र

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई नेताओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) का साथ छोड़ दिया है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को भी हुआ। टीएमसी के वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र दे दिया था। दोमजूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा।

दो बार विधायक चुन गए बनर्जी ने कहा,‘‘ मैंने राज्य विधानसभा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। मैं पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जनता की सेवा करने का मौका दिया।’’ उन्होंने कहा,‘‘ आने वाले दिनों में मैं दोमजूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूंगा।’’

Rajib Banerjee resigns from the All India Trinamool Congress party#WestBengal pic.twitter.com/I5AmFLpVop

— ANI (@ANI) January 29, 2021