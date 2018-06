राजस्थान के करौली जिले में एसडीएम जगदीश चंद्र आर्य ने लोक अदालत के अंदर ही फरियादी को जमकर पीटा। इस फरियादी को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर उसे गिरप्तार भी करवा दिया गया। बतलाया जा रहा है कि एसडीएम के पास फरियाद लेकर पहुंचे शख्स का नाम प्रकाश है। प्रकाश अपने गांव में जल भराव की समस्या से परेशान था और इसी की शिकायत लेकर वो एसडीएम के पास पहुंचा था। मिली जानकारी के मुताबिक करौली में ‘लोक अदालत आपके द्वार शिविर’ लगाया गया था। प्रकाश यहां अपनी शिकायत लेकर अपनी मां के साथ पहुंचा था।

कहा जा रहा है कि एसडीएम के सामने फरियादी प्रकाश ने तीखी आवाज में बात कर दी। बस यहीं बात एसडीएम जगदीश चंद्र आर्य को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने लात-घूंसों से प्रकाश को पीटना शुरू कर दिया। एसडीएम ने अदालत में मौजूद कर्मचारियों को भी प्रकाश को पीटने के लिए कहा। हैरानी इस बात की भी है कि लोक अदालत में जिस वक्त प्रकाश को बेहरमी से घसीटा और पीटा जा रहा था उस वक्त वहां दूसरे फरियादी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी प्रकाश को बचाने की कोशिश नहीं की।

Shocking video of an complainant being assaulted by Rajasthan SDM in Lok Adalat. His fault: He went to file a complaint and allegedly raised his voice.

Full Report: https://t.co/QgY76MtWj1 pic.twitter.com/tV38O0FZZm

— GoNews (@GoNews24x7) June 13, 2018