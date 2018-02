क्लासरूम में छात्र ने दूसरे पर किया कैंची से हमला, वीडियो वायरल

राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में क्लासरूम में बैठे दो छात्रों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद एक छात्र ने दूसरे पर कैंची से हमला कर दिया। घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जोधपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल अमृत लाल ने बताया दोनों छात्रों के परिजनों से बातचीत की जाएगी और अपराधी को हर हाल में सजा दिलवाई जाएगी।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं स्कूल में छात्रों के बीच झड़प या अन्य हिंसक घटनाएं सामने आईं हो। इससे पहले ओडिशा के एक स्कूल में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। यहां मनचलों ने स्कूल की एक छात्रा के जबरन कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। तब स्थानीय मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल टीचर ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकी दी गई।

Video of two students of a government school fighting, during which one student took out a pair of scissors to attack the other pic.twitter.com/b1DMqZYQrW

One injured in a fight between two students inside classroom at a government school in Jodhpur yesterday; Principal Amrit Lal says, ‘will talk to the parents of the children involved & culprit will be punished at any cost’ #Rajasthan pic.twitter.com/bm0jWO3mS1

— ANI (@ANI) February 2, 2018