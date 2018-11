राजस्थान चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हैं। मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस में है। लेकिन इस चुनाव में एक और दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। कुर्सी पर काबिज होने के लिए पति और पत्नी आमने सामने आ गए हैं। इसके लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। बीकानेर ईस्ट विधानसभा सीट से स्वरूप चंद गहलोत और उनकी पत्नी मंजूलता गहलोत ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है।

चुनावी रण की तैयारी में लगी यह जोड़ी इस समय चर्चा के केंद्र में है। एक दूसरे के खिलाफ उतरने पर स्वरूप गहतोल ने बताया कि, भले ही हम इस लड़ाई में आमने-सामने हों लेकिन दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा, अगर पत्नी जीतती है तो वह सपोर्ट करेंगे और यदि वह जीते तो पत्नी मदद करेगी।

Bikaner:Swaroop Chand Gehlot & Manjulata Gehlot,husband & wife,have filed nominations as independent candidates from same constituency(Bikaner East) for upcoming Rajasthan assembly polls.Husband says,"we're in this together.If she wins,I'll support her&if I win,she'll support me" pic.twitter.com/q5WWsFUa6S

