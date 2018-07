राजस्थान के नव नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने विचित्र बयान दे डाला है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा,”जब हुमायूं मर रहा था, उस वक्त उसने बाबर को बुलवाया। उसने बाबर से कहा,”​अगर तुम्हें हिंदुस्तान पर राज करना है तो गाय, ब्राह्मण और महिला इन तीनों की हमेशा ही इज्जत करना।” मदन लाल सैनी दरअसल पत्रकारों को गाय का ऐतिहासिक महत्व समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ऐतिहासिक तथ्यों में उलझ गए।

मदन लाल सैनी ने जो बात बताई है, वह इतिहास के आईने में एकदम गलत साबित होती है। मुगल शासक बाबर असल में हुमायूं के पिता थे। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 ई. में आगरा के किले में हुई थी। उस वक्त बाबर की उम्र 47 साल थी। जबकि हुमायूं की मौत 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की मौत के वक्त बाबर का उसके पास होना पूरी तरह से नामुमकिन है।

Rajasthan BJP President Madan Lal Saini makes a hilarious remark, says ‘When Humayun was dying; he called Babar and said that we must respect cow, Brahmin and women to rule India’ pic.twitter.com/vAT9hvuj0Q

— TIMES NOW (@TimesNow) July 25, 2018