Rajasthan Assembly Polls: ‘उस शेरनी का तुम्हारे सिर पर हाथ है तो क्यों डरते हो’, राजस्थान में गरजे आकाश आनंद, बोले- कांग्रेस बदमाश तो BJP भी कम नहीं

Mayawati Nephew Akash Anand: मायावती के भतीजे ने कहा कि कांग्रेस बदनमाश है तो बीजेपी भी कोई सुधरी हुई पार्टी नहीं है।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Rajasthan Assembly Polls: राजस्थान के धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते बसपा के नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद। (फोटो सोर्स: @MP_SiddharthBSP)

Follow us on



instagram

telegram