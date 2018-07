राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के शक में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। ये घटना अलवर के रामगढ़ की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शुक्रवार (20 जुलाई) रात को भीड़ ने अकबर नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और केस की जांच कर रही है। सुराग जमा करने के लिए पुलिस खोजी कुत्तों का सहारा ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवर के रामगढ़ के लल्लावंडी गांव में मृतक दो गायों को लेकर जा रहा था। किसी तरह स्थानीय लोगों को इसकी खबर लग गई। इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने अकबर पर हमला कर दिया, और उसे पीटने लगे। इस घटना में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इस केस में अबतक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला था।एएनआई के मुताबिक अलवर के एएसपी अनिल बेनिवाल ने कहा है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे गाय स्मगलर थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि वे आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं, और इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी।

It is not clear if they were cow smugglers. The body has been sent for postmortem, We are trying to identify the culprits and arrests will be made soon: Anil Beniwal, ASP Alwar on a man allegedly beaten to death by mob in Alwar’s Ramgarh last night on suspicion of cow smuggling pic.twitter.com/qFcMZJfyZP

