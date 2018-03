बीजेपी शासित प्रदेश राजस्थान में बच्चों से जबरन बाल मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। यह मामला बिकानेर के मोत्वता गांव का है, जहां पर चार बच्चों ने पड़ोसी के खेत में काम करने से इनकार किया तो आरोपियों ने उनके कपड़े उतारकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं नग्नावस्था में बच्चों को ढाई किलोमीटर तक परेड भी कराई गई है। यह घटना उस समय सामने आई जब आरोपियों द्वारा बनाए गए इस कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो के तर्ज पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर ली है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि भारत में बाल मजदूरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार, 2015 के मुकाबले 2016 में बच्चों को लेकर होने वाले अपराधों के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। बच्चों को या तो अगवा किया जाता है या उनके परिजन अच्छे दाम मिलने पर अपने बच्चों को बेच देते हैं।

#Rajasthan: Group of minors stripped naked, manhandled in Motavta village of Bikaner’s Kolayat, allegedly after they refused to work in fields; perpetrators video-graphed the whole incident. Police say investigation is underway. (20.03.2018) pic.twitter.com/f8VM9mprvt

— ANI (@ANI) March 22, 2018