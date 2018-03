गरीब रथ ट्रेन में करंट फैलने से एक यात्री की मौत, बाकियों को भी लगे झटके

अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई और करंट के झटके उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद अन्य लोगों को भी लगे। मृतक की पहचान 54 वर्षीय नाजिम पावस्कर के रूप में हुई है। यह घटना सोमवार शाम की है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा गरीब रथ अजमेर जंक्शन पर खड़ी थी। नाजिम शाम 4:15 पर जी-14 कोच में चढ़ रहा था कि तभी उसे करंट के झटके लगे। करंट का झटका इतना तेज था कि नाजिम और एक अन्य व्यक्ति हंसराज बेहोश होकर गिर गए। दोनों झुलस गए थे। उन्हें तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर नाजिम ने दम तोड़ दिया।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों ने ट्रेन की बोगी के पास बने इलेक्ट्रिक पैनल को पकड़ लिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल, इस मामले की जांच की जा रही है और नाजिम की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नाजिम को जब करंट लगा था तो बोगी में मौजूद अन्य लोगों को भी करंट के झटके लगे और वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। वहीं, नाजिम की मौत के बाद अन्य यात्रियों ने हंगामा भी किया, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया।

#Rajasthan: Passengers create ruckus after a person died of electrocution after accidentally touching an electronic panel on board Garibrath Express in Ajmer. pic.twitter.com/hk8yZMPTyN

— ANI (@ANI) March 26, 2018