राजस्थान: एक महिला के 6-6 वोटर कार्ड, जयपुर में ही 25 हजार फर्जी मतदाता

कुछ ही महीनों में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी समेत दूसरी पार्टियां अभी से ही कमर कस चुकी हैं। लेकिन चुनाव की तैयारी में जहां एक कमी आ रही है वो है वोटर लिस्ट। राजस्थान में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स के दो, तीन यहां तक कि छह-छह जगह नाम देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में ही 19 हजार से ऐसे मतदाता हैं जिनका एक से अधिक वोटर कार्ड बना हुआ है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मतदाता हैं, जिनके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। ऐसी ही एक वोटर हैं रुक्मणि देवी। रुक्मणि देवी के तीन वोटर आईकार्ड बने हुए हैं। उनके मुताबिक गलती की वजह से उनके तीन बार नाम दर्ज हो गये हैं। उनके मुताबिक एक बार उनका पता गलत दर्ज हुआ था तो एक बार उनके नाम में गलती हो गई थी। कई मतदाता तो वोटर लिस्ट में दो-तीन बार अपना नाम देखकर हैरान हैं। राजू छीपा नाम के एक लड़के का नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उसे वोटर कार्ड नहीं मिला है।

We are matching every voter’s face in our Election Commission software and we have found around 25000 duplicate listings in the voting list and the process of deleting these duplicate names form the voter list in underway: Siddharth Mahajan, District Collector Jaipur #Rajasthan pic.twitter.com/YQZfYGhMvh

