जयपुर: पिंक सिटी घूमने आया था विदेशी सैलानी, सांड के हमले में मौत

जयपुर घूमने आए एक विदेशी युवक एक आवारा सांड के सींग मारने से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी चेनाराम बेरा ने आज (19 नवंबर) बताया कि अर्जेंटीना के पर्यटक जॉन पाबलो लैंपी (29) को माणक चौक थाना क्षेत्र में त्रिपोलियो गेट के पास कल एक आवारा सांड ने सींग मारकर घायल कर दिया था। उसे सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।उन्होंने बताया कि मृतक न्यूजीलैंड का रहने वाला है और उसका पासपोर्ट अर्जेंटीना का बना हुआ है। मृतक का शव सवाई मान सिंह चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया गया है। घटना की जानकारी अर्जेंटीना दूतावास को दे दी गई है। पुलिस जांच अधिकारी सीमा पठान ने बताया कि मृतक और उसके मित्र गत 27 अक्तूबर को घूमने के लिए भारत आए थे। वह लोग कल ही पुष्कर से जयपुर आए थे।

#Jaipur: A foreign national dies after being attacked by a bull in Manak Chowk police station area. He was rushed to a hospital after injuries, and later succumbed pic.twitter.com/v8TZNU6JUA

— ANI (@ANI) November 19, 2017