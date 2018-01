करणी सेना ने दी थी भंसाली जैसा हाल करने की धमकी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं आएंगे प्रसून जोशी

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और चर्चित लेखक प्रसून जोशी शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने यह फैसला करणी सेना की धमकी के बाद किया है। करणी सेना ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आने पर ‘पद्मावत’ फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली जैसा हाल करने की धमकी दी थी। करणी सेना ने विरोध की वजह बताते हुए कहा था कि बतौर सेंसर बोर्ड चीफ जोशी ने ही फिल्म को हरी झंडी दी, इस नाते उन्हें जयपुर लिटरेचर फेस्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो पिटाई होगी। धमकी मिलने के बाद प्रसून जोशी ने आयोजन में आने का इरादा त्याग दिया।

प्रसून जोशी ने इस बाबत बयान भी जारी किया है। कहा है कि- ‘‘ मैं इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्ट में नहीं भाग ले पा रहा हूं। मुझे अफसोस है कि इस साल JLF में साहित्य और कविता प्रेमियों के साथ चर्चा नहीं नहीं कर पाऊंगा, मैने यह फैसला आयोजन की गरिमा के मद्देनजर लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण साहित्यप्रेमियों, आयोजकों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। ‘‘

Will not be attending #JLF this year&must say will miss sharing great moments with literature and poetry lovers. I am doing this so that the dignity of the event does not get compromised or discomfort caused either to the organisers, fellow writers or the attendees: Prasoon Joshi pic.twitter.com/TRR3eNbm5R

