बाड़मेर रिफायनरी का दोबारा शिलान्यास करने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए रिफायनरी का दोबारा शिलान्यास किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसका उद्घाटन खुद चार पहले कर चुकी है। मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से रिफायनरी का काम चार साल तक रुका रहा। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन योजनाओं पर दोबारा मंत्र पढ़वाना ठीक नहीं है। इस मामले में राज्यस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने पीएम को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि रिफायनरी का उद्घाटन सोनिया गांधी 22 सितंबर, 2013 को कर चुकी हैं।

वहीं एक प्रेंस कॉन्फ्रेंम में कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि रिफायनरी का काम समय से शुरू हो जाता तो यह अब तक शुरु भी हो जाती। योजना को इतने लंबे समय तक इसलिए रोका गया ताकि कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं नहीं मिले। जबकि इस प्रोजेक्ट की वजह से राजस्थान में हजारों युवाओं को रोजगार से वंचित रहना पड़ा। सरकार को आर्थिक हानि भी हुई है।

The foundation stone of the Barmer refinery has already been laid in 2013: Rajasthan ex-CM @ashokgehlot51 to PM Narendra Modi, who is to visit Barmer on 16th January. pic.twitter.com/9hh51zXb4i

