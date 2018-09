राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र कोटपूतली केशवाना में रविवार (30 सितंबर, 2018) सुबह एग्रीटेक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भीषण आग का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग को काबू में करने के लिए दमकल विभाग ने एक के बाद एक 16 गाड़ियों को भेजा। जानकारी के मुताबिक आग सुबह चार बजे ली। करीब 11 बजे तक आग बुझाने की कोशिश जारी थी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है।

मामले में स्थानीय थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि धानुका लेबोरेट्री फैक्ट्री के वेयर हाउस में रविवार तड़के आग लग गई। आग धीरे-धीरे फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रमों तक जा पहुंची। जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कुमार ने बताया कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री से धुंआ उठता देखा तो आग का पता चला। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत प्रबंधन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए वहां दमकल विभाग की दो गाड़ियां पहुंचाई गईं। मगर आग नहीं बुझाई जा सकी। इसके बाद शाहपुरा, भिवाड़ी, नीमराणा, कोटपूतली के अलावा ग्रासिम इंटस्ट्री कोटपूतली, जयपुर, सांध्यपुर से 14 और गाड़ियों को बुलवाया गया।

बता दें कि जिस कंपनी आग लगी वहां फसलों में काम आनी वाली कीटनाशक दवाईंया बनाई जाती हैं। आग केमिकल ड्रम्स तक पहुंचने की वजह धमाके होने शुरू हो गए। लगातार हो रहे धमाकों की वजह से पूरा इलाका सकते में आ गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त वहां कोई मजदूर मौजूद नहीं था। मगर फैक्ट्री के केमिकल ड्रम्स में आग लगने की वजह से आग पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मामले में ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है।

Jaipur: Fire breaks out at Agritech Chemical factory in Kotputli’s Keshwana Industrial area #Rajasthan pic.twitter.com/4qU7ffBPOe

— ANI (@ANI) September 30, 2018