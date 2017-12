पशु तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में एक मरा, घायल गायें बरामद

राजस्थान में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में एक शख्स मारा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार घटना अलवर की जनता कॉलोनी की है। यहां 5-7 पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर शुरू कर दी। इसपर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक पुश तस्कर मारा गया। मामले में अलवर के एसपी राहुल प्रकाश ने बताया, ‘घटना गुरुवार सुबह करीब दो बजे की है, जब 5-7 लोग अलवर से गायों को ले जा रहे थे। सूचना के बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी गई और रोड ब्लॉक किया गया। मगर गायों को लेकर आ रहे वाहन से हमपर गोलीबारी की गई।’

एसी के अनुसार, ‘मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया है जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। वाहन से हमें पांच गायें घायल अवस्था में मिली हैं, उनका इलाज किया जा रहा है।’

Around 2 am, a vehicle with 5-7 people was seen carrying cows in Rajasthan’s Alwar.The police control room immediately blocked roads on receiving this information but the vehicle carrying cows broke barriers and people in the vehicle fired upon police personnel: Rahul Prakash, SP pic.twitter.com/0GInRJCODJ

— ANI (@ANI) December 7, 2017