कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान विधान सभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया है। शनिवार (11 अगस्त) को उन्होंने राज्य में बड़ी चुनावी रैली की। राहुल ने 13 किलोमीटर रोड शो में शिरकत किया। लेकिन राहुल गांधी पर शनिवार के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। दरअसल कार्यक्रम शुरू होने से पहले राहुल जयपुर में कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होनी थी। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत कई दूसरे कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मजाकिया मूड में थे। तीनों एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे।

राष्ट्रगान गाने का वक्त आ गया। मंच पर मौजूद कांग्रेस के एक कार्यक्रम ने सावधान कह कर सभी को आगाह किया। इसके बाद राष्ट्रगान शुरू हो गया। लेकिन राहुल, सचिन और अशोक आपस में हंसी ठिठोली करते ही रहे। राष्ट्रगान चल रहा था। कुछ सेकेंड बाद इन नेताओं को एहसास हुआ कि राष्ट्रगान चल रहा है, इसके बाद तीनों नेता सावधान की मुद्रा में आ गये। हालांकि तब तक राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाई जा चुकी थीं।

Yesterday, in Rajasthan, Rahul Gandhi seen joking even while national anthem was being sung. He doesn’t respect any national institutions, symbols or protocols… Shame! #RahulInsultsNationalAnthem pic.twitter.com/z1frEz5tHE

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 12, 2018