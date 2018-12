राजस्थान में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा के सांसद को एक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अपमान करना खासा महंगा पड़ गया। सांसद देवजी भाई भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ‘पप्पू को बुलाओ, पप्पू गड्ढे भरेगा।’ इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस पार्षद सीता डामोर खासी नाराज हो गईं। उन्होंने राहुल गांधी को ‘पप्पू’ कहने पर सांसद को खूब खरी-खोटी सुनाईं। मामले इतना बढ़ गया कि सांसद को माफी मांगनी पड़ गई। पार्षद ने बताया कि सांसद ने ‘पप्पू को बुलाओ, पप्पू गधे भरेगा’ कहा। यह गलत है, इसलिए मैंने इसका विरोध किया। वह हमारे राहुल गांधी को पप्पू कहकर कैसे बुला सकते हैं?

न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटना का वीडियो भी जारी किया है। इसमें पार्षद, सांसद से तीखे शब्दों में बात कर रही हैं। वह कह रही हैं, ‘पप्पू कैसे बोला…? पप्पू कैसे बोला राहुल को? माफी मांगिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनका सम्मान करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ वीडियो में नजर आ रहा है कि सांसद अपने बयान का बचाव करते हुए कह रहे हैं, ‘राहुल को पप्पू सब बोलते हैं।’ इस पर पार्षद ने कहा कि सब गलत पढ़ते हैं तो आप भी गलत पढ़ोगे? सांसद ने कहा नहीं पढ़ेंगे मैडम।

गौरतलब है कि देवी भाई बांसवाड़ा के भागकोट इलाके में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक बैठक की। इसी दौरान वार्ड की पार्षद सीता डामोर भी वहां पहुंच गईं। इसपर सांसद ने कह डाला कि आप (डामोर) अपने पप्पू को बुला लो, वहीं गड्ढे भर देगा। सांसद के इतना कहते ही पार्षद भड़क गईं। मामला इतना बढ़ गया कि सांसद को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। इसके बाद भाजपा सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ गईं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ, उन्होंने भाजपा के स्थानीय दफ्तर पर धावा बोल दिया।

#WATCH Congress Councillor Sita Damor confronts BJP MP Devajibhai over him allegedly calling Rahul Gandhi ‘pappu’ in Banswara, Rajasthan. Sita Damor says, “He said ‘Pappu ko bulao,pappu gaddhe bharega’. It’s wrong, so I objected. How can he call our Rahul Gandhi ‘pappu’.” (02.12) pic.twitter.com/BMfrVCMPrb

