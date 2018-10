रफाल डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जसवंत सिंह यादव ने विवादित बयान दिया है। शनिवार (13 अक्टूबर, 2018) को अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जसवंत यादव ने कहा कि ‘रफाल सौदा हुआ। ये लड़ाकू विमान है जो बहुत मुश्किल के बाद हासिल कए जाते हैं। पाकिस्तान इन्हें हासिल नहीं कर सका। राहुल गांधी जी के इसलिए पेट में दर्द है, चूंकि इन्हें मोदी ने हासिल कर लिया। रफाल डील पर फ्रांस को भी बोलना पड़ा की राहुल कब तक झूठ का साहरा लेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी चोर है, सच तो यह है राहुल के बाप-दादा चोर हैं।’ भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू उग्रवादी होते हैं। प्रधानमंत्री बनकर ऐसा आदमी क्या करेगा? वह भारत के लोगों से कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते। इसका मतलब क्या है। अगर आप पाकिस्तान को खुश करना चाहत हैं तो हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं?’ उन्होंने आगे कहा कि इनकी एक-एक रग में पाकिस्तान है और उसके लोग हैं। एक-एक विचार उनके पाकिस्तान के हैं।

There was Rafale deal. These are fighter planes which are acquired after great difficulty. Pakistan did not acquire it. Rahul Gandhi is disturbed that Modi ji and not Pakistan received it: Rajasthan minister Jaswant Singh Yadav in Alwar, Rajasthan (13.10.2018) pic.twitter.com/o2xLkfprf2

He (Rahul Gandhi) says Hindus are terrorists. What will such a man do by becoming PM? He tells people of India that Hindus are terrorists. What does it mean? If you want to please Pakistan why are you insulting us?: Rajasthan min Jaswant Singh Yadav in Alwar, Rajasthan (13.10.18) pic.twitter.com/pcUw2tIoeU

