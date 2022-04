राजस्थान के राजगढ़ में तीन मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ मंदिर के बोर्ड की तरफ से राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा, एसडीएम और नगरपालिका के सीआईओ के खिलाफ राजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा कि कांग्रेस मुंगल कालीन हथकंडे अपना रही है, क्योंकि वो मंदिर के बोर्ड से बीजेपी को नहीं हटा सकी। उनका कहना था कि सारा देश शर्म महसूस कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवर के राजगढ़ में तीन मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 17 अप्रैल को राजगढ़ के शिव मंदिर को तोड़ा गया है। निगम की टीम ने कस्बे के गोल सर्किल से मेला का चौराहा के मध्य मार्ग में बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया। मंदिर गुंबद को तोड़ दिया। इसके बाद शिवलिंग को कटर की मदद से काटा गया। सारी कार्रवाई में तकरीबन 300 साल पुराने शिव मंदिर की कई मूर्तियां खंडित हुई हैं। ब्रज भूमि कल्याण परिषद ने कांग्रेस विधायक और तीन अधिकारियों पर तीन मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया है।

अलवर की घटना पर बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को तालिबान बना दिया है। हमारा प्रदेश जो बहादुरी व महिला सम्मान के लिए जाना जाता था वो अब महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर है। मंदिर तोड़ने में राज्य पहले नंबर पर है जैसे किसी एक विशेष समुदाय के लिए सरकार चला रहे हों।

उधर, शिकायत दर्ज होने के बाद स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ में भाजपा पार्षदों के बहुमत वाला बोर्ड है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने जैसे फैसले भाजपा का बोर्ड लेता है। विधायक ने कहा कि मैं और मेरा परिवार भगवान में आस्था रखते हैं। हमने ये नहीं किया है।

#LIVE | They (Congress) could not remove BJP from the board so now they are trying Mughal tactics. They want to demolish temples now. We are feeling insulted today, India is feeling insulted: Alwar MP Baba Balaknath on temple demolishmenthttps://t.co/utGCOo4MbE pic.twitter.com/SiXRFA1269

— Republic (@republic) April 23, 2022