परिवार पर लगा ‘लव जिहाद’ का आरोप, कांग्रेस नेता ने कहा-लड़की मेरे भतीजे की बीवी

राजस्थान हिंडौन में कांग्रेस पार्षद पर बजरंग दल ने ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाया है। इस मामले में बजरंग दल समेत कई हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्षद नफीस अहमद और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल का आरोप है कि युवती के साथ निकाह कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उस पर हमला किया गया। वहीं कांग्रेस पार्षद नफीस अहमद ने सारे आरोपों को बेबुनियाद और मनगढंत बताया है। कांग्रेस पार्षद नफीस अहमद ने कहा कि जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है वह उसके भतीजे की पत्नी है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों से वो आहत हैं। वहीं राजस्थान पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली एक लड़की ने लिव जिहाद और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस बारे में जयपुर महिला आयोग में रिपोर्ट दी गई है।

Hindon: Bajrang Dal accuses family of Congress Councillor Nafees Ahmed of assaulting a girl and of ‘love jihad’. Ahmed says ‘This is a totally concocted story, the girl is wife of my nephew and these allegations are baseless,I am shocked and saddened.’ Police begin investigation pic.twitter.com/TMw48gGGyz

— ANI UP (@ANINewsUP) June 24, 2018