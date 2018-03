वीडियो: फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था, केन्द्रीय मंत्री को सीढ़ी पर चढ़कर करनी पड़ी बात

राजस्थान के बीकानेर में रविवार (4 जून) को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने देश में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का सच सबके सामने आ गया। मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के बावजूद देश में नेटवर्क कवरेज की समस्या कई इलाकों में मौजूद है। रविवार को केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ऐसी ही एक समस्या का सामना करना पड़ा। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री मेघवाल बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ से करीब 12 किलोमीटर दूर धोलिया गांव के दौरे पर गये थे। केन्द्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी, तो स्थानीय लोगों का कहना था कि गांव में कई समस्याएं हैं, लेकिन अफसर सुनते ही नहीं हैं। केन्द्रीय मंत्री लगे हाथ अफसरों को फोन लगाने लगे। लेकिन लोगों ने उन्हें बताया कि इस गांव में मोबाइल नेटवर्क रहता ही नहीं है। केन्द्रीय मंत्री के लिए ये खुलासा किसी आश्चर्य से कम नहीं था।

इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही मंत्री महोदय को मोबाइल नेटवर्क लाने का उपाय बताया। लोगों ने कहा कि अगर पेड़ के सहारे सीढ़ी लगाकर उसपर चढ़कर बात की जाए तो मोबाइल नेटवर्क आ सकता है। आनन-फानन में सीढ़ी मंगाई गई और इसके बाद उसे पेड़ से टिकाया गया। मंत्री महोदय सीढ़ी पर चढ़े तो सचमुच में मोबाइल में नेटवर्क आ गया। अर्जुन राम मेघवाल ने पेड़ से ही अफसरों को फोन लगाया और गांव की समस्या बताई। अफसरों ने वित्त राज्य मंत्री को समस्या दूर करने का भरोसा भी दिया।

#WATCH Union MoS Finance Arjun Ram Meghwal climbs a ladder to talk on the phone in Rajasthan's Bikaner pic.twitter.com/S88cdZ5wzy

— ANI (@ANI_news) June 4, 2017