राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने जाएंगे। खास बात है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू निहारिका भी इस बार भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने मैदान में उतरेंगी। पार्टी ने 41 लोगों की सूची में उनका नाम भी बतौर स्टार कैंपेनर शामिल किया है। अजमेर और अलवर लोकसभा सीटों और मांडलगढ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। पिछले साल अजमेर से भाजपा सांसद सांवर लाल जाट, अलवर के भाजपा सांसद चांदनाथ और मांडलगढ सीट से पार्टी की ही विधायक कीर्ति कुमारी का निधन हो गया था। जिसके कारण इस साल उपचुनाव हो रहा है।

भाजपा की राजस्थान इकाई की ओर से गुरुवार को उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई। यह लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्तर से तैयार हुई है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वसुंधरा राजे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल, राष्ट्रीय सग-महामंत्री सतीश, भूपेंद्र यादव पीयूष गोयल, राजस्थान से नाता रखने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत आदि शामिल हैं। वसुंधरा राजे की पूरी कैबिनेट भी चुनाव प्रचार करने उतरेगी।

खास बात है कि उपचुनाव के लिए वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह और बहू निहारिका राजे भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों को रखा गया है।

.@BJP4Rajasthan releases list of its star campaigners for bypolls in Rajasthan. Besides the PM, the list includes daughter-in-law of CM Vasundhara Raje, Niharika Raje. pic.twitter.com/XlPUUpY5VG

— Bhanu Pratap Singh (@BhanupratapsTOI) January 11, 2018