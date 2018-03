VIDEO: टोल कर्मियों से भिड़े बीजेपी विधायक, कर्मचारियों पर बरसाए मुक्के

राजस्थान के बांसवाड़ा से बीजेपी विधायक जीतमल खांट पर अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यह घटना उदयपुर रोड स्थित बड़लिया टोल प्लाजा की है। शुक्रवार को बीजेपी विधायक अपनी निजी गाड़ी से भीमपुर से बांसवाड़ा की तरफ जा रहे थे। टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद कर्मचारियों ने उनसे टोल मांगा क्योंकि गाड़ी उनकी निजी थी। टोल मांगने की बात पर विधायक जीतमल खांट और उनके साथ गाड़ी में मौजूद उनके साथियों ने टोल कर्मचारियों के कैबिन में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक और उनके साथी टोल कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं विधायक जीतमल एक कर्मचारी को उंगली दिखाकर धमकाते हुए इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस मामले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसा लगता है कि टोल कर्मचारी स्थानीय बीजेपी विधायक जीतमल के खिलाफ इसलिए शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते क्योंकि वे एक स्थानीय नेता के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते।

#Banswada: Former State Minister & BJP MLA Jeetmal Khant (in Green) slaps and manhandles toll workers for collecting toll from his supporters. #Rajasthan pic.twitter.com/sw1rYXMhnf

— ANI (@ANI) March 17, 2018