राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले ही भाजपा में बगावत के सुर फूटने शुरू हो गए हैं। जैतारण विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मंत्री सुरेंद्र गोयल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बता दें कि सुरेंद्र गोयल को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफी करीबी माना जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनावो में अपना टिकट काटे जाने से नाराज होकर उन्होंने ये फैसला उठाया है। गोयल ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी को भेजा है। सुरेंद्र गोयल राजस्थान सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री थे।

Rajasthan Minister and #BJP MLA Surendra Goyal resigns from primary membership of BJP pic.twitter.com/FhShpojctx

— ANI (@ANI) November 12, 2018