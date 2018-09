खड़ी देखती रहीं वसुंधरा राजे, मंच पर ही भिड़ गए बीजेपी नेता, देखें वीडियो

साल 2019 से पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की आहट पाते ही प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इसी राजनीति की बानगी शनिवार (22 सितंबर) को राजस्थान के अलवर में देखने को मिली। जब अलवर के बानसूर में सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के दौरान दो बीजेपी नेताओं में जमकर मारपीट हुई। जिस वक्त ये वाकया हुआ सीएम वसुंधरा राजे खुद मंच पर थीं। बाद में उन्होंने खुद आगे आकर मोर्चा संभाला।

दरअसल, अलवर जिले के बानसूर में सीएम वसुंधरा राजे ने जनसभा का आयोजन किया था। इस सभा में सारे इंतजाम अंतराज्यीय जल विवाद निवारण समिति के चेयरमैन रोहिताश्व शर्मा ने किए थे। जबकि जनसभा के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के पास था। बताया जाता है कि ये दोनों ही बानसूर सीट से भाजपा की टिकट के दावेदार भी हैं।

#WATCH: BJP leaders Rohitash Sharma & Devi Singh Shekhawat fight in presence of CM Vasundhara Raje during an event in Alwar, following which Shekhawat was brought down from stage by the CM’s security personnel. The two leaders blamed each other of misbehaving on stage. #Rajasthan pic.twitter.com/VNYhD8kS6E

— ANI (@ANI) September 22, 2018